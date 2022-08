Biathlon: Poker azzurro per i Mondiali estivi di Ruhpolding

L'Italia sarà in gara in Germania con Wierer, Vittozzi, Giacomel e Bionaz ROMA (ITALPRESS) – E' in partenza per la Germania la formazione azzurra che prenderà parte da giovedì 25 a domenica 28 agosto ai Mondiali estivi di biathlon, in programma a Ruhpolding. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Il programma si aprirà con le supersprint juniores, seguite venerdì dalle supersprint seniores, sabato toccherà alle sprint seniores e juniores, domenica chiusura con le pursuit juniores e le Gala mass start seniores. Hoellrigl spiega le ragione di questa scelta: "Dopo qualche anno di assenza abbiamo deciso di ripresentarci a questa rassegna estiva perchè Ruhpolding si trova abbastanza vicina all'Italia e perchè lo staff tecnico ritiene che, oltre alle ragazze presenti da tanti anni sul circuito, i nostri giovani abbiano modo di confrontarsi ad un certo tipo di livello con una concorrenza forte e davanti al tifo del pubblico, come invece non è successo nelle ultime due stagioni a causa del covid. E comunque rimane un'ottima occasione per confrontarci sotto il profilo agonistico con gli avversari dopo un'estate dedicata alla preparazione". Erano molti anni che le formazioni azzurre non partecipavano ad un Mondiale estivo, gli annali parlano di nove medaglie conquistate dall'Italia nella storia: Wilfried Pallhuber fra il 1996 e il 1998 conquistò quattro ori e un argento, nel 2013 a Forni Avoltri Lukas Hofer ottenne un oro nella sprint e un argento nella pursuit maschile, Dorothea Wierer fu oro nella sprint femminile, la staffetta mista argento con Runggaldier/Gontier/Plaickner/Montello e Markus Windisch bronzo nella pursuit maschile. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 22-Ago-22 14:41