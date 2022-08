Calcio: Real. Casemiro in lacrime “Fatta la storia, ora nuova sfida”

Per il brasiliano da parte dei tifosi tante dimostrazioni di affetto. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lacrime per Casemiro nel giorno del saluto ufficiale al Real Madrid. Il centrocampista brasiliano, diretto al Manchester United, lascia i "blancos", dove era arrivato nel gennaio del 2013. Per Casemiro numeri importanti con la maglia del Real: 336 presenze, 31 gol e 26 assist e, soprattutto, cinque Champions League e tre scudetti vinti. Per lui tante dimostrazioni di affetto da parte dei tifosi ma acnhe qualche "polemica". Emozionato pure il presidente delle merengues, Florentino Perez: "Sinceramente non avrei mai pensato che questo giorno potesse arrivare". "Porto con me una sensazione di grande felicità e di dovere compiuto. Quando ho lasciato San Paolo nel 2013 ho detto che avrei dato tutto per questo club e così è stato. Dormo tranquillo, sapendo di averlo fatto", ha detto Casemiro. "Cerco nuove sfide, nuovi obiettivi. Voglio provare una cultura e un club diversi. Non ho vinto niente lì e voglio aiutare la squadra come ho fatto qui. Vado in Inghilterra con tanta speranza", ha aggiunto il brasiliano. "La Premier è una competizione che amo e volevo giocarci. Avevo bisogno di un cambiamento. Le persone che pensano che me ne vada per soldi non mi conoscono. Se fosse stato per soldi me ne sarei andato anni fa. Il club è stato buono con me: me ne vado per finire il mio ciclo", ha spiegato poi Casemiro. "Certo che avevo dei dubbi. Una decisione come questa è molto importante, è difficile da prendere. Ma la storia al Real era fatta. Adesso è il momento di pensare alla nuova sfida. Andrò nel club più grande d'Inghilterra", ha concluso il brasiliano. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 22-Ago-22 13:43