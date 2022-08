Calciomercato: Stampa. Cavani verso il Valencia di Gattuso

Si raffreddano le piste Nizza e Villarreal per l'attaccante ex Napoli. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Edinson Cavani è vicino al Valencia di Rino Gattuso. L'affare non è ancora chiuso ma l'attaccante della Nazionale uruguaiana appare sempre più intenzionato a legarsi al club valenciano. Lo rivela oggi "L'Equipe", precisando che la "pista" Nizza si allontana ogni giorno di più, mentre la strada che avrebbe portato Cavani al Villarreal, dove c'è il suo ex allenatore dei tempi del Psg, Unai Emery, non ha incontrato i favori del giocatore ex Napoli e Palermo. L'uruguaiano, 35 anni, è svincolato, dopo aver giocato le ultime due stagioni con la maglia del Manchester United. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 22-Ago-22 14:10