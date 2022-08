Juventus senza gol, con la Samp finisce 0-0

Il lampo di Rabiot cancellato dal fuorigioco di Vlahovic: solo un punto per Allegri GENOVA (ITALPRESS) – Termina senza reti il posticipo del lunedì sera tra Sampdoria e Juventus, che escono dal Ferraris con un punto a testa al termine di una sfida tutt'altro che spettacolare. I blucerchiati sfiorano il vantaggio al 6' quando Bremer manca l'intervento su un'imbucata di Sabiri, con Leris che tutto solo davanti a Perin calcia d'esterno ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario, il quale devia sulla traversa salvando i suoi in uscita. Gli ospiti rispondono al quarto d'ora, quando Cuadrado scippa il pallone agli avversari, si invola verso la porta e calcia di potenza trovando però pronto Audero alla parata in due tempi. Al 23' è Kostic a provarci con il destro, con Audero che alza in corner dopo una prima deviazione di Ferrari. La seconda metà del primo tempo non regala ulteriori emozioni e le due formazioni vanno così all'intervallo sullo 0-0. Al 20' della ripresa, alla prima vera chance del secondo tempo, i bianconeri passano in vantaggio grazie a Rabiot, ma il Var annulla per il fuorigioco iniziale di Vlahovic. Un episodio che sembra sbloccare un secondo tempo fino a quel momento povero di occasioni, ma non sarà così. Il resto del match prosegue infatti senza particolari scossoni fino ai minuti di recupero, quando Audero salva ancora i suoi su un tentativo ravvicinato ma impattato male da Kostic con il mancino. L'incontro si chiude sullo 0-0 e la Juventus manca così l'aggancio alla vetta, raggiungendo il gruppo delle squadre ora a quota 4 punti dopo le prime due giornate di campionato. Sabato prossimo gli uomini di Allegri riceveranno a Torino la Roma. Primo punto stagionale invece per la Sampdoria di Giampaolo, che abbandona così il fondo della classifica e può guardare con fiducia alla prossima trasferta sul campo della Salernitana in programma domenica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/pal/red 22-Ago-22 22:48