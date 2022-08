Tennis: Atp. Balzo Coric da n.152 a 29, comanda Medvedev, Sinner 13°

Berrettini stabile in 15esima posizione, Musetti torna 30esimo del mondo ROMA (ITALPRESS) – In più di una occasione si è parlato di "settimana perfetta" riferendosi agli ultimi giorni vissuti da Borna Coric in quel di Mason, un sobborgo di Cincinnati (Ohio), dove si è da poco concluso il settimo Masters 1000 dell'anno. A trionfare è stato proprio il 25enne croato che, come in una favola dal miglior lieto fine possibile, ha alzato il primo titolo a questo livello della propria carriera. Negli ultimi sette giorni del Western & Southern Open Coric ha eliminato avversari del livello di Rafael Nadal (n. 3 ATP), Felix Auger-Aliassime e Cameron Norrie andando poi a coronare il suo magico torneo con il successo finale su Stefanos Tsitsipas (questa settimana al n. 5 dopo avanzato di due posizioni). Lo straordinario successo del classe 1996 di Zagabria non è l'unica impresa compiuta nella sua settimana visto che, grazie ai 1000 punti conquistati, può adesso vantare un altro incredibile dato: il balzo di 123 posizioni in classifica che lo fa passare dalla n. 152 con cui si era presentato a Cincinnati (rendendolo il giocatore con il ranking più basso a vincere un torneo di questa categoria) alla attuale 29. Il Masters 1000 statunitense appena concluso non ha portato gioie solamente per Coric, ma anche per Felix Auger-Aliassime e di Cameron Norrie, che si sono scontrati con il croato rispettivamente nei quarti e nella semifinale del torneo di Cincinnati. Entrambi possono consolarsi per la sconfitta rimediata festeggiando i nuovi migliori risultati delle loro carriere, fatti registrare dopo l'ultimo aggiornamento della classifica da parte dell'ATP. E così il 22enne canadese ha approfittato del crollo di Andrey Rublev (oggi al n. 11 dopo aver perso tre posizioni) per salire un gradino e raggiungere per la prima volta la postazione n. 8, lui che era stato n. 9 per 13 settimane consecutive. Ringrazia e si siede al posto del nordamericano il 26enne britannico, che fa due passi in avanti e rientra fra i primi 10 giocatori del mondo dopo esattamente quattro mesi. In testa al ranking siede sempre il russo Daniil Medvedev davanti al tedesco Alexander Zverev e agli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Il serbo Novak Djokovic mantiene la sesta piazza. In chiave italiana, Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si confermano nuovamente come i primi azzurri nella classifica mondiale. Dopo l'ultimo aggiornamento da parte dell'ATP, tuttavia, il 21enne di Sesto Pusteria n. 1 d'Italia è sceso di un gradino andandosi a posizionare al n. 13 e venendo scavalcato dallo statunitense Taylor Fritz. Situazione stabile, invece, per il 26enne romano che perde 80 punti ma resta in 15esima posizione dopo l'eliminazione al primo turno del '1000' di Cincinnati per mano di Francis Tiafoe (n. 24). Una sconfitta al debutto nel tabellone principale del torneo statunitense è arrivata anche per il 20enne di Carrara, che guadagna comunque 25 punti in virtù del superamento delle qualificazioni e compie tre passi in avanti. Musetti può così tornare alla posizione n. 30, che resta il suo miglior risultato in classifica in carriera raggiunto lo scorso 1° agosto. Subito dopo i tre alfieri del tennis azzurro ci sono ancora Fabio Fognini, questa settimana stabilmente in 61esima posizione, e Lorenzo Sonego, che dopo l'ultimo aggiornamento della classifica ha ceduto 7 posti e si trova ora al n. 63. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 22-Ago-22 12:24