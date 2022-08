Tennis: Laver Cup. Virale sul Web video degli allenamenti di Federer

Lo svizzero giocherà il torneo-esibizione di Londra a settembre. ROMA (ITALPRESS) – A tutti i fan di Roger Federer sparsi nel mondo è bastato poco per far "ripartire" la speranza di vederlo nuovamente protagonista sui campi del tennis internazionale. L'elvetico, ex numero uno Atp, da poco 41enne, ha postato sui social le immagini di un suo allenamento di ieri in vista di un suo ritorno per l'imminente "Laver Cup". Il video pubblicato da Federer, diventato subito virale, ha già ottenuto circa 260mila like su Instagram, con numerosi commenti di appassionati che sognano di rivedere "King Roger" in azione. L'appuntamento è fissato per la competizione-esibizione che andrà in scena alla "O2 Arena" di Londra a settembre. Nel Team Europa della "Laver Cup" dovrebbero esser presenti tutti i "Fab Four", ovvero Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. In tanti però vogliono il ritorno dello svizzero anche nei tornei del circuito Atp, dai quali Federer manca da 14 mesi. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 22-Ago-22 17:51