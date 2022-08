Tennis: Next Gen Atp Finals. Italia continua a dominare la Race to Milan

Otto azzurri nelle prime venti posizioni della classifica, Sinner e Musetti leader ROMA (ITALPRESS) – L'Italia continua a dominare la Pepperstone ATP Race To Milan. Nell'ultima edizione pubblicata oggi sono otto gli azzurri nelle prime venti posizioni della classifica basata sui risultati stagionali dei migliori Under 21 nel circuito ATP, che determinerà i qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma all'Allianz Cloud di Milano dall'8 al 12 novembre. Lo scenario conferma quanto il tennis maschile italiano sia in crescita e quanti giovani talenti si stiano facendo strada alle spalle di Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che finora hanno conquistato 14 titoli ATP in tre. Sinner e Musetti guidano il gruppo italiano nella Race to Milan. Seguono Francesco Passaro, decimo, che ha vinto il suo primo titolo Challenger a Trieste il mese scorso, e Giulio Zeppieri, dodicesimo, che a luglio ha vissuto un torneo da sogno a Umago concluso con la sua prima semifinale ATP. Entrambi puntano a debuttare a Milano, al contrario di Flavio Cobolli (14esimo), che ha già saggiato il campo dell'Allianz Cloud: è stato infatti riserva l'anno scorso alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Completano la Top 20 Luca Nardi (15esimo), Francesco Maestrelli (16esimo), Matteo Arnaldi (17esimo). Tutti perdono una posizione rispetto alla scorsa settimana per effetto dell'inatteso exploit di Ben Shelton, capace di centrare il terzo turno al Masters 1000 di Cincinnati grazie alla sua prima vittoria in carriera su un Top 5. Figlio d'arte e fresco vincitore del titolo NCAA, il 19enne statunitense ha infatti eliminato Casper Ruud (al primo turno aveva battuto Lorenzo Sonego) ed è salito al 13esimo posto nella Race to Milan, guadagnando ben otto posizioni, e potrà continuare la sua ascesa avendo ottenuto una wild card per gli US Open. Questa settimana, intanto, è in programma l'ATP 250 di Winston-Salem con in tabellone quattro dei primi otto nella Race to Milan, guidata sempre dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Ci sono infatti Musetti, che punta alla seconda qualificazione consecutiva alle Next Gen ATP Finals, il britannico Jack Draper, il ceco Jiri Lehecka e il taiwanese Chun-Hsin Tseng. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 22-Ago-22 11:44