Tennis: Torneo Cincinnati. Coric vince a sorpresa il titolo

Il croato ha sconfitto in finale il greco Tsitsipas per 7-6 6-2 CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Borna Coric ha vinto a sorpresa il titolo del "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si è disputato sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il tennista croato ha sconfitto in finale il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4, con il punteggio di 7-6(0) 6-2, alzando il terzo titolo in carriera e il primo "mille". Un successo che segna il record assoluto di giocatore capace di vincere un torneo Masters 1000 con il ranking più basso, n.152 ATP, scavalcando il primato di Roberto Carretero, che si aggiudicò nel 1996 il titolo ad Amburgo da n.143 al mondo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 22-Ago-22 08:30