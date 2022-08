Volley: Nazionale donne. Collegiale a Cavalese, 15 le convocate

La schiacciatrice Pietrini a riposo a causa di un problema alla schiena. ROMA (ITALPRESS) – Dopo il periodo di preparazione al Centro Pavesi, la nazionale femminile di pallavolo, campione d'Europa, tornerà al lavoro da mercoledì 24 a lunedì 29 agosto a Cavalese, in Val di Fiemme. Quindici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti. Palleggiatrici: Alessia Orro e Ofelia Malinov. Schiacciatrici: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi. Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor. Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio. Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino. Durante il collegiale sono in programma venerdì 26 e domenica 28 agosto (alle 18), presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz, due amichevoli contro la Bulgaria. Oltre ai test-match, il 27 agosto (alle 18) si terrà un allenamento congiunto tra le due squadre (con entrata libera). Nelle amichevoli il ct Davide Mazzanti non potrà utilizzare Elena Pietrini, tenuta a riposo a causa di un problema alla schiena. La schiacciatrice azzurra proseguirà le terapie di recupero con lo staff sanitario della Nazionale femminile. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 22-Ago-22 15:01