Calcio: Giudice. Perez due turni, uno Orsolini, Luperto e Zanetti

Le decisioni dopo la seconda giornata di campionato. MILANO (ITALPRESS) – Due turni di squalifica per Patricio Nehuen Perez, calciatore dell'Udinese. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A dopo l'ultimo turno di campionato. Il giocatore paga "per avere, al 49° del primo tempo, durante un'azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone". Un turno a Luperto (Empoli), Orsolini (Bologna). Tra i tecnici, un turno a Zanetti (Empoli) "per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 23-Ago-22 13:14