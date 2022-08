Calciomercato: Udinese ufficializza l’acquisto di Hassane Kamara

Il difensore ha firmato fino al 2026 ma resterà in prestito per una stagione al Watford ROMA (ITALPRESS) – Hassane Kamara è un calciatore dell'Udinese, ma giocherà ancora al Watford per una stagione in prestito. Lo annuncia il club bianconero sul proprio sito, spiegando che il difensore d'origine ivoriana con cittadinanza francese è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. "Un innesto di qualità ed esperienza per l'Udinese anche in prospettiva futura", scrive la società friulana precisando che Kamara "resterà in prestito al Watford fino al 30 giugno 2023". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 23-Ago-22 13:29