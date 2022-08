Calciomercato: West Ham. Visite mediche e firma per Emerson Palmieri

Gli hammers hanno raggiunto un accordo con il Chelsea per l'esterno della Nazionale azzurra LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Emerson Palmieri a un passo dal West Ham. L'esterno del Chelsea e della Nazionale è pronto ad aumentare la colonia italiana degli Hammers e ad aggiungersi a Ogbonna e Scamacca. Secondo la BBC, infatti, il campione d'Europa azzurro sta svolgendo le visite mediche e poi firmerà un contratto con il West Ham, club che verserà nelle casse dei blues 15 milioni di sterline (circa 17.8 milioni di euro) per il cartellino del 28enne italo-brasiliano che, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Lione. Cresciuto nel Santos, Emerson nel 2014 si è trasferito in Italia dove ha giocato con Palermo e Roma, poi il trasferimento al Chelsea e nelle prossime ore la firma con il West Ham. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 23-Ago-22 16:00