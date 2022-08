Tennis: torneo Granby. Esordio vincente per Paolini

La toscana ha battuto la giapponese Sakatsume e ora sfiderà la canadese Marino GRANBY (CANADA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è al secondo turno del "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si disputa sui campi in cemento di Granby, località sita nel Quebec, in Canada. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 57 del ranking mondiale e in tabellone come testa di serie numero 3, ha sconfitto 7-6(6) 6-4 la giapponese Himeno Sakatsume, numero 359 ed entrata nel main draw come "lucky loser". Negli ottavi Paolini incontrerà la canadese Rebecca Marino, numero 112 del mondo, che ha vinto con un doppio 6-3 il derby con la wild card Mboko. ALTRI RISULTATI 1° TURNO: Brace (Usa, q) b. Juvan (Slo, 7) 7-5 6-3 Parry (Fra) b. Sun (Sui, q) 6-4 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 23-Ago-22 08:49