Atletica: Giro delle Mura. A Feltre il campione iridato Yeman Crippa

L'azzurro in scena lungo un percorso di 9,5 chilometri sul pavé veneto. VENEZIA (ITALPRESS) – Quando mancano pochi giorni al via della 33esima edizione del Giro delle Mura, il Comitato Organizzatore, presieduto da Gian Pietro Slongo, domani, alle 18, presenterà tutti gli eventi che caratterizzeranno il fine settimana di Feltre. La presentazione, aperta a tutti, si terrà presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiano. Dopo aver anticipato le novità dell'Urban Trail, in programma venerdì sera, e del Giro delle Mura, al via sabato nel tardo pomeriggio, ci sarà l'occasione di toccare con mano il nuovo libro, fresco di stampa, "La corsa oltre le mura". Il volume monografico racconta le 33 edizioni di questa competizione internazionale. All'Auditorium saranno presenti alcuni tra i protagonisti del Giro delle Mura, come gli azzurri Gabriele De Nard e Federica De Rì. Come ospite d'eccezione della serata ci sarà il nuovo campione europeo dei 10.000 metri Yeman Crippa. Per quanto riguarda il programma agonistico del fine settimana si inizierà venerdì sera, alle 20, quando andrà in scena l'Urban Trail. Sabato si entrerà nel vivo del Giro delle Mura, quando alle 18.45 partiranno gli amatori (Trofeo Lattebusche) e i Vigili del Fuoco (con in palio il loro Campionato Europeo). Alle 20.30 sarà la volta delle giovani leve della corsa su strada con il Miglio dei Comuni – Trofeo Sportful. Quando i fari inizieranno a illuminare il pavé feltrino si aprirà il sipario sulle due prove più attese: la Running Seven Laps – Trofeo Famila e il Giro delle Mura – Trofeo Cassa Rurale Dolomiti. La Running Seven Laps, velocissima gara a eliminazione partirà alle 21.15; mentre il Giro delle Mura avrà il suo start alle 22. La lista dei top runner sia per la Seven Laps sia per il Giro delle Mura sarà svelata durante la presentazione di domani ma oramai una cosa è certa, Yeman Crippa sarà al via del Giro delle Mura, in scena lungo un percorso di 9,5 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 24-Ago-22 14:47