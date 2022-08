Basket: Qualificazioni mondiali 2023. Italia batte Ucraina 97-89

Top scorer per l'Italia Fontecchio con 20 punti. RIGA (LETTONIA) (ITALPRESS) – In un match valido come prima gara della seconda fase di qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno in Giappone, Indonesia e Filippine, l'Italbasket guidata da Gianmarco Pozzecco si è imposta a Riga contro l'Ucraina con il punteggio di 97-89. Questi i parziali: 19-19, 34-45, 72-67. Migliori realizzatori per l'Italia Fontecchio con 20 punti, Melli 17, Tonut 11 e Gallinari 10. Nel prossimo match di qualificazione, gli azzurri affronteranno sabato la Georgia a Brescia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 24-Ago-22 19:22