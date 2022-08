Calcio: Jans “Noi e i tifosi, il Twente può eliminare la Fiorentina”

"Siamo prontissimi, i viola hanno grande qualità, ma possiamo farcela", dice il tecnico degli olandesi FIRENZE (ITALPRESS) – "Vogliamo vincere, passare il turno e dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Li avremo domani al nostro fianco e sono sicuro che ci daranno una grande mano. Ci siamo allenati bene, siamo prontissimi, la Fiorentina ha grande qualità ma sono convinto che i nostri giocatori possano fare meglio dei calciatori viola". Lo ha detto il tecnico olandese Ron Jans alla vigilia della sfida in programma domani a Enschede fra Twente e Fiorentina, gara di ritorno dei preliminari di Conference League. "Lo stadio sarà completamente esaurito e sarà un inferno per i viola, noi stiamo bene fisicamente e ci aspettiamo che domani sera sarà uno spettacolo – ha aggiunto Jans -. Non prenderemo un gol dopo 2' minuti come successo all'andata perché avremo al fianco i nostri tifosi, saremo maggiormente lucidi a inizio gara, dovremo attaccare perché dobbiamo vincere ma giocheremo in maniera diversa anche se con la stessa filosofia. Ipotizzando delle percentuali la Fiorentina ha circa il 58% di possibilità di passare il turno, e noi il 42%. Sono stato eliminato anni fa dai viola quando ero tecnico del Groningen quindi questa volta voglio vincere e passare il turno. Speriamo di giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo giovedì scorso". Il fattore caldo non preoccupa più di tanto Jans. "Loro sono più abituati di noi a giocare con certe temperature ma poi alla fine tutti vengono condizionati dalle temperature alte", dice il tecnico del Twente che non nasconde il suo ottimismo e ostenta serenità. "Non abbiamo paura che la Fiorentina si difenda perché la filosofia di Italiano è abbastanza offensiva e non penso che si chiuderanno in difesa fin dal primo minuto, magari lo faranno nel finale – ha concluso Jans -. Quest'anno la nostra forza è segnare negli ultimi 15 minuti ma per me non è importante, basta segnare. Non ci saranno grandi cambi rispetto alla gara di andata perché la squadra sta bene e non ho bisogno di ruotare nessuno rispetto alla formazione titolare che uso abitualmente". In casa Twente ha parlato anche il centrocampista Michal Sadilek. "Domani sera dobbiamo essere lucidi già dal primo tempo, siamo fiduciosi di poter vincere – ha spiegato il giocatore classe '99 ceco -. Giochiamo in casa e per noi è la partita più importante della stagione. Superare il turno e accedere alla fase a gironi sarebbe importante, quello che abbiamo imparato dalla partita di Firenze è che dobbiamo stare attenti fin dal primo minuto di gioco". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 24-Ago-22 14:59