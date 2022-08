Calciomercato: Real Sociedad. Lo svedese Isak al Newcastle per 70 mln

Secondo la stampa spagnola l'attaccante dopo 4 anni lascia il club di San Sebastian SAN SEBASTIAN (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Newcastle non bada a spese e mette sul tavolo 70 milioni di euro per strappare lo svedese Alexander Isak alla Real Sociedad. Secondo il "Diario Vasco" e "AS" l'importo che il club inglese potrebbe versare nelle casse della società basca dovrebbe arrivare a quota 75 in base ai bonus. Isak, da quattro anni a San Sebastian, aveva una clausola rescissoria di 90 milioni, ma l'offerta del Newcastle era irrinunciabile. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Ago-22 14:38