Ciclismo: Mtb. A settembre la Coppa del Mondo torna in Val di Sole

Fra i protagonisti attesi gli azzurri Luca Braidot ed Eleonora Farina. TRENTO (ITALPRESS) – Il sipario sta per rialzarsi su uno dei teatri più amati della mountain bike mondiale. Dal 2 al 4 settembre torna l'appuntamento in Val di Sole: dopo l'edizione dei Mondiali di dodici mesi fa, la valle trentina è chiamata ancora una volta a emettere verdetti importanti, quelli della Coppa del Mondo 2022. A Daolasa andrà infatti in scena il Gran Finale di questa stagione di Coppa del Mondo, quanto mai atteso: le classifiche di quasi tutte le categorie saranno decise solo all'ultimo atto. Grande interesse per gli atleti azzurri, Luca Braidot ed Eleonora Farina su tutti. I temi portanti del grande evento sportivo di fine estate trentina sono stati presentati all'interno di una conferenza stampa, a Trento, presso la sede di Trentino Marketing. Sono intervenuti alla conferenza stampa l'assessore al Turismo e allo Sport della Provincia Autonoma di Trento, Roberto Failoni, il presidente del CONI Trentino, Paola Mora, il presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole, Luciano Rizzi, il direttore di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole, Fabio Sacco, il segretario generale di Grandi Eventi Val di Sole, Patrizia Daldoss, e l'atleta Downhill Alessandro Gadotti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 24-Ago-22 14:51