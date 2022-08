F.1: McLaren. Ricciardo via a fine stagione “Fiero del lavoro fatto”

"Sono molto motivato, amo questo sport e non vedo l'ora di vivere la prossima avventura", le parole dell'australiano WOKING (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Daniel Ricciardo e la McLaren si separano. Non adesso, ma a fine Mondiale. Ad annunciarlo la scuderia britannica e lo stesso pilota australiano che si separano con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata per il 2023. Il team ringrazia "Daniel per la vittoria del Gran Premio d'Italia 2021 a Monza", mentre il 33enne di Perth, ma di origine italiane, dice: "È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren Racing nelle ultime due stagioni, ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak Brown e Andreas Seidl abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine di questa stagione – ha spiegato Ricciardo -. Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito, ma indipendentemente da ciò che porterà il prossimo capitolo, non ho rimpianti e sono orgoglioso del lavoro che ho fatto alla McLaren, in particolare la vittoria a Monza nella scorsa stagione. Mi è piaciuto lavorare con tutti alla McLaren sia a bordo pista che a Woking e darò il massimo dentro e fuori pista mentre ci godiamo insieme il resto della stagione. Non sono mai stato così motivato, voglio continuare a competere e far parte di uno sport che amo così tanto, non vedo l'ora di vivere quello che verrà dopo". "Vorrei ringraziare Daniel per la sua dedizione e il contributo nelle ultime due stagioni finora – il commento del team principal, Andreas Seidl -. Ha sempre lavorato con spirito combattivo e positività e ha aiutato l'intera squadra ad andare avanti. Non dimenticheremo mai quella memorabile vittoria a Monza, è stata una grande spinta per tutta la squadra. Abbiamo ancora una battaglia importante nel Campionato Costruttori davanti a noi, non vediamo l'ora di affrontarla con Daniel e Lando". Per il Ceo Zak Brown "Daniel è stato un valore aggiunto alla McLaren ed è stato un piacere lavorare con lui. Vorrei ringraziarlo per l'impegno in queste due stagioni sia a bordo pista che alla base. Non è un segreto che speravamo di poter ottenere di più insieme, ma vederlo salire sul gradino più alto del podio come pilota McLaren è stato un momento clou. Gli auguriamo ogni bene per il futuro e andiamo a goderci il resto della stagione insieme". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 24-Ago-22 16:33