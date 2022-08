Tennis: Kenin elimina Begu a Cleveland, pioggia protagonista a Granby

In Canada l'unica giocatrice già nei quarti è la spagnola Nuria Parrizas-Diaz CLEVELAND (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finisce al secondo turno la corsa di Irina-Camelia Begu al "Tennis in the Land presented by Motorola Edge", WTA 250 in corso sul cemento di Cleveland, in Ohio, e dotato di un montepremi da 251.750 dollari. La rumena, numero 34 del ranking e quinta testa di serie, è stata sconfitta 6-3 6-2 dalla statunitense Sofia Kenin. Nei quarti anche la polacca Magda Linette, numero 67 Wta, che ha battuto 6-4 6-2 la rumena Sorana Cirstea. Il maltempo invece sta condizionando il programma del "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si disputa sui campi in cemento di Granby, località sita nel Quebec, in Canada. L'unica tennista già nei quarti di finale è la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, testa di serie numero 5, che ha sconfitto 6-2 6-4 la britannica Dart. Sfortunata la russa Daria Kasatkina, il cui match contro la polacca Frech è stato interrotto per la pioggia sul punteggio di 6-3 5-0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 24-Ago-22 11:44