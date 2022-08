Calcio: Monza. Stroppa “Clima teso dopo Napoli? Sono sorpreso”

"Contro l'Udinese vorrei vedere la stessa prova di carattere vista contro il Toro", dice il tecnico biancorosso MONZA (ITALPRESS) – "Clima teso dopo Napoli? Sono sorpreso. Stiamo lavorando per vedere il vero Monza, vorrei rivedere la squadra scesa in campo col Torino, a livello caratteriale la squadra ha fatto un'ottima prestazione". Il tecnico dei brianzoli, Giovanni Stroppa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese: "Con il Napoli due-terzi della difesa non era disponibile. Domani non sarà disponibile Pablo Mari, non recupereremo nemmeno Dany Mota: dobbiamo fare di necessità virtù. Mi aspettavo questo impatto? Sapevo che era così, qualche mese fa facevo la serie A, sapevo a cosa andavamo incontro. Chi è arrivato è fuori condizione, ma non c'è tempo: l'aspetto mentale sarà fondamentale. La squadra deve avere l'approccio giusto, bisogna aver ben chiaro quello che si vuole fare in campo". L'allenatore biancorosso ha parlato anche delle possibili scelte nella sfida coi friulani: "Ci sarà spazio anche per Machin, vediamo se a partita in corso o dall'inizio. Abbiamo pagato lo scotto del Maradona con tutte le situazioni negative che sono arrivate. Sensi e Cragno? Su Sensi ci sto pensando, ma in questa settimana non ha lavorato con la squadra, vediamo. La scelta di Di Gregorio la porto avanti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/ari/red 25-Ago-22 13:42