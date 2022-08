Calcio: Napoli. Raspadori “Volevo questo club, scleta ideale per me”

"La trattativa è stata lunga ma alla fine il traguardo raggiunto". NAPOLI (ITALPRESS) – "C'è stata da parte mia grande volontà di iniziare questo nuovo percorso per dare seguito alla mia voglia di crescere e di migliorare. Napoli era quello che volevo e quello che sentivo più forte dentro di me: è di certo la scelta migliore che potessi fare. La società mi ha voluto fortemente e questo mi ha convinto ancora di più a venire qui". Così, nella prima conferenza stampa da giocatore del Napoli, Giacomo Raspadori. "Sono arrivato con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Sono qui per mettermi in gioco e per mettermi a disposizione. Io preferisco giocare avanti, fra le linee e nelle zone centrali, ma le scelte le farà il mister. Giocare la Champions, qui a Napoli, è una cosa da brividi. E' il sogno di ogni bambino", ha aggiunto Raspadori. "Sono pronto. Non vedo l'ora di avere le mie occasioni per giocare. Tutti mi hanno accolto qui con grande affetto. Ci sono tanti bravi calciatori e tante brave persone qui al Napoli. La piazza sto imparando a conoscerla: è qualcosa di incredibile, c'è grande passione", ha proseguito il nuovo giocatore del Napoli. "Poter giocare con compagni così forti e davanti a un pubblico così caloroso è motivo di orgoglio ed è uno stimolo a far sempre meglio. La concorrenza non mi spaventa. Il mister farà di certo sempre le scelte migliori per la squadra. Noi dobbiamo solo farci trovare pronti. Il Sassuolo? Lo ringrazio: devo tanto a loro. Sono cresciuto lì e ora mi hanno dato la possibilità di seguire i miei sogni. La trattativa è stata lunga ma alla fine il traguardo raggiunto, per tutte le parti interessate, è stato importante", ha concluso Raspadori. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 25-Ago-22 13:17