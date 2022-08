Calcio: Udinese.Sottil”A Monza non sarà facile,noi pronti e determinati”

"I ragazzi hanno lavorato bene, vogliamo ottenere un grande risultato", ha dichiarato il tecnico dei friulani UDINE (ITALPRESS) – "La settimana di lavoro è andata molto bene anche se è stata una settimana atipica, corta. I ragazzi hanno svolto tutte le sedute con grande intensità per trovare una grande prestazione ed ottenere un grande risultato. Oltre all'intensità fisica, ho visto grande determinazione e concentrazione per conquistare il risultato". Le premesse per far bene nel match di domani in casa del Monza, dunque, ci sono tutte. Andrea Sottil è ottimista, vede bene la sua squadra e ai microfoni di Udinese Tv presenta una gara che non avrà tra i protagonisti lo squalificato Perez, espulso contro la Salernitana. "Le due giornate forse sono un po' esagerate: non era un fallo di reazione o violento. Era convinto di prenderlo e di raggiungerlo, forse poteva trattenerlo per la maglia. Con l'impeto della corsa, poi, il suo sgambetto è sembrato un fallaccio pericoloso, adesso speriamo che la squalifica possa essere ridotta ad una giornata. Ho parlato con il ragazzo che era molto dispiaciuto". Per il Monza due sconfitte in altrettanti match e la voglia di riscattarsi. "Non faccio calcoli e non deve farne la squadra. In questa categoria non esistono partite facili, non conta il fatto che siano un neopromossa e abbiano zero punti. Saranno molto determinati, Stroppa è un allenatore molto preparato che sicuramente saprà caricare questa partita". "Dobbiamo approcciare con un'umiltà alla gara ma avere grande ferocia e cattiveria agonistica, ringhiando su ogni pallone e sfruttando le qualità che la nostra squadra ha dimostrato di avere. Massimo rispetto per il Monza con la consapevolezza che andiamo a giocarcela fino in fondo e possiamo metterli in difficoltà", ha aggiunto Sottil. La gara di domani aprirà un mini ciclo di tre gare in poco più di una settimana. "Ragioniamo partita per partite, per me l'obiettivo è andare a Monza e fare una grande prestazione. Ci siamo preparati bene, i ragazzi sono molto vogliosi di fare un risultato. Dopo il Monza, poi, penseremo alle altre. Giocherà l'11 più pronto per questa partita senza pensare alla Fiorentina. I ragazzi scalpitano, voglio avere dei dubbi fino alla fine per scegliere la formazione, non penso a discorsi di turnover. Dico anche che prima della Fiorentina avremo quasi cinque giorni per recuperare, c'è tutto il tempo". Sottil spiega che Beto è pronto e chiude con un pensiero dedicato ai tifosi che domani seguiranno la squadra a Monza: "Conosco bene la nostra gente, so che hanno grande passione e si fanno sentire. Spero che siano in tanti anche domani e sono sicuro che ci daranno il calore necessario per affrontare al meglio la partita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 25-Ago-22 14:34