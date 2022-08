Calcio: Uefa. Sacchi “Ho dato il massimo, importante dare emozioni”

L'ex tecnico ha ricevuto il premio alla carriera: "Bellissimo regalo, non ci pensavo" ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – "Ricevere questo premio mi dà grande emozione, non ci pensavo, devo ringraziare chi mi ha fatto questo bellissimo regalo, io mi sono impegnato al massimo ma non avrei mai pensato di ricevere questi riconoscimenti". Così Arrigo Sacchi, sul palco di Istanbul, dove ha ricevuto il premio Uefa per la sua carriera da allenatore. Il suo modo di fare calcio ha segnato un'epoca e nonostante siano passati tanti anni dal suo grande Milan, le due idee sono ancora attuali. "Le squadre straniere in generale si avvicinano quasi tutte al mio calcio, in Italia cominciamo ad avere club che riescono a giocare un calcio da protagonisti, divertente, che dà emozioni – spiega Sacchi prima del sorteggio Champions -. Se questo sport non darà emozioni perderà appeal, ci deve essere un'evoluzione continua perchè oggi il mondo, e vale anche per il calcio, va a velocità supersoniche e in un anno perdi le conoscenze. Mi auguro che si vinca sempre con la bellezza, le emozioni, lo spettacolo, con il divertimento e che questi 11 facciano sempre squadra e fare squadra è una delle cose più improbabili". – Foto Image – (ITALPRESS). ari/pal/red 25-Ago-22 20:02