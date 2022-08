Calciomercato: Barça. Tuchel insiste, vuole Aubameyang al Chelsea

Il tecnico tedesco ha già allenato l'attaccante ai tempi del Borussia Dortmund BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Thomas Tuchel insiste. Partiti Lukaku e Werner vuole rinforzi nel reparto offensivo e la sua prima scelta è Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Barcellona che il tecnico tedesco ha allenato al Borussia Dortmund. L'obiettivo dell'allenatore del Chelsea è averlo a disposizione già per questo fine-settimana, del resto l'accordo tra il giocatore e i blues sarebbe già stato raggiunto sulla base di un contratto triennale, ma non c'è ancora intesa tra le società anche se la trattativa prosegue e, secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", è probabile che venga chiusa magari non nel fine-settimana, ma qualche giorno dopo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 25-Ago-22 13:31