Atletica: Diamond League. Tamberi 5° a Losanna, Bruni supera 4,60

Il campione olimpico ed europeo del salto in alto "Ora mi sposo, poi Zurigo" ROMA (ITALPRESS) – Nel meeting di Losanna, undicesima e terzultima tappa della Wanda Diamond League, il miglior risultato in chiave azzurra è firmato da Roberta Bruni. L'astista si riporta alla misura di 4,60, come non accadeva dal suo record italiano ottenuto con 4,71 un paio di mesi fa, e conquista i punti utili per qualificarsi alle finali del massimo circuito mondiale in programma il 7-8 settembre a Zurigo, mentre vince la slovena Tina Sutej (4,70). Obiettivo centrato anche da Gianmarco Tamberi che chiude quinto nell'alto con 2,20 prima di tre nulli a 2,24, una settimana dopo lo splendido oro agli Europei, staccando il pass per l'atto conclusivo. Non prende quota la gara e basta proprio un salto a 2,24 per il successo all'ucraino Protsenko che a sorpresa batte anche Mutaz Barshim per minor numero di errori. Ancora alle soglie dei ventuno metri Nick Ponzio: nel peso è settimo con 20,94, si impone Joe Kovacs (22,65) che sconfigge Ryan Crouser. Nei 3000 siepi il marocchino Soufiane El Bakkali prevale in 8:02.45, l'azzurro bronzo europeo Osama Zoghlami è decimo in 8:25.63. "Mi dispiace non essere riuscito a regalare grandi misure – ha dichiarato Tamberi ai microfoni della Rai – anche se in realtà nessuno ce l'ha fatta stasera. Quando si raggiunge un obiettivo importante, come quello del titolo europeo, tornare è sempre complicato ma quell'oro mi dà tanta sicurezza per l'anno che verrà, dopo una stagione così dura. Contava soprattutto fare abbastanza punti per la finale, e quando ho visto che ero sicuro di entrare ho avuto difficoltà a rimanere bene in gara. Tra pochi giorni ci sarà un altro passaggio fondamentale della mia vita, il matrimonio del 1° settembre con Chiara, ma a Zurigo voglio arrivare in un'altra condizione fisica e mentale". (ITALPRESS). pal/com 26-Ago-22 22:51