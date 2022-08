Calcio: Napoli. Mario Rui “Competitivi, a Firenze serve gara eccellente”

"Giorno dopo giorno questo gruppo sta acquisendo forza", spiega l'esterno portoghese NAPOLI (ITALPRESS) – "Giorno dopo giorno questo gruppo sta acquisendo forza". Parte da questa certezza Mario Rui, terzino di un Napoli che è partito bene e che vede crescere l'entusiasmo intorno a una squadra che ha perso grandi protagonisti, ma che sembra averne trovati altri all'altezza della situazione. "La squadra è competitiva, siamo consapevoli di avere giocatori di grande qualità. Vogliamo dimostrare partita dopo partita il nostro valore – dice l'esterno portoghese ai microfoni di Radio Kiss Kiss -. Abbiamo cominciato benissimo, il pubblico ci ha dimostrato il proprio calore e noi vogliamo far innamorare sempre di più i nostri tifosi della squadra. Siamo chiaramente all'inizio ma stiamo seguendo le direttive del mister e rispetto allo scorso anno puntiamo di più al possesso palla e alla verticalizzazione". Via Koulibaly, Insigne, Mertens, partenze importanti che sono state interpretate come segnali preoccupanti da una parte della critica e della tifoseria. "In questi mesi ne abbiamo sentite tante sul Napoli, adesso è tornato l'entusiasmo però dobbiamo essere concentrati e dimostrare solo sul campo quello che possiamo dare. Partiamo da un'ottima base, abbiamo perso giocatori importanti ma ne sono arrivati altri di spessore e di grande ambizione", assicura Mario Rui. Prossimo ostacolo la Fiorentina al Franchi, una gara difficile che metterà alla prova la squadra di Spalletti. "Dobbiamo proseguire con questa mentalità. Domenica a Firenze ci aspetta una partita molto dura. Giochiamo su un campo che è storicamente difficile per il Napoli, contro una squadra di qualità con un tecnico bravissimo. Ci vorrà una prestazione eccellente per riuscire a conquistare un risultato positivo", ha concluso Mario Rui. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 26-Ago-22 14:43