Calciomercato: Barcellona. Stampa, anche il Liverpool su De Jong

Per l'olandese i "reds" pronti a investire oltre 70 milioni di euro BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non solo Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco, anche il Liverpool su Frankie De Jong. Lo scrive il "The Sun" e l'indiscrezione viene riportata anche dalla stampa catalana. Il centrocampista olandese ha più volte detto che è sua intenzione rimanere al Barcellona (avversario dell'Inter in Champions), Xavi conta su di lui, ma il club, alle prese con difficoltà economiche rilevanti, è pronto a cederlo al migliore offerente. Per il tabloid britannico l'offerta dei "reds", eurorivali del Napoli in Champions League, sarebbe di 53 milioni di sterline (circa 62.6 milioni di euro) più 7 (oltre 8) di bonus. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Ago-22 10:40