Calciomercato: Tottenham. Lazio insiste per Reguilon,c’è anche il Fulham

Il club biancoceleste in pressing con gli Spurs per il terzino spagnolo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "C'è chi deve farlo di lavoro, non tocca a me". Maurizio Sarri non vuole parlare di mercato e del possibile arrivo di un terzino, ma chi di dovere il suo lavoro lo sta facendo e infatti il "Daily Mail" scrive che la Lazio insiste con il Tottenham per Sergio Reguilon, esterno che non rientra nei piani di Antonio Conte. Lo spagnolo è pronto a lasciare Londra in cerca di una squadra che gli permetta di giocare e di mettersi in mostra in vista del Mondiale, ma le due società non hanno ancora trovato l'accordo con gli Spurs che, secondo il tabloid britannico, preferirebbero un prestito secco, mentre la Lazio aggiungerebbe anche l'opzione per l'acquisto. Il Daily Mail, però, fa sapere che su Reguilon c'è anche il Fulham, club inglese che segue anche Layvin Kurzawa del PSG. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Ago-22 09:11