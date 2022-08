F.1: Alfa Romeo chiuderà partnership con Sauber a fine 2023

Il marchio italiano "valuterà ora tra le tante opportunità sul tavolo". ROMA (ITALPRESS) – L'Alfa Romeo ha reso noto che terminerà la sponsorizzazione del titolo Formula 1 della Sauber quando l'attuale accordo scadrà, ovvero alla fine della stagione 2023. Il famoso marchio italiano è tornato in Formula 1 nel 2018 attraverso una partnership tecnica e commerciale e nell'estate del 2021 ha annunciato un prolungamento pluriennale con "valutazioni annuali". Il mese scorso hanno deciso di proseguire nel 2023 "visti i promettenti risultati della prima parte della stagione, sia in termini di prestazioni, marketing e collaborazione positiva con la squadra". Ora, in occasione del Gran Premio del Belgio, l'Alfa Romeo ha ufficializzato la prossima fine del rapporto con la Sauber. "Poiché nel 2022 sarà raggiunta la svolta economica e industriale del marchio, Alfa Romeo valuterà ora tra le tante opportunità sul tavolo e deciderà quale sarà quella migliore per sostenere la strategia di lungo termine e il posizionamento del marchio stesso", ha precisato in una nota la casa italiana. Oggi, intanto, l'Audi ha ufficializzato il proprio ingresso nel mondo della Formula 1, a partire dalla stagione 2026, come fornitore di propulsori, "in un'era in cui ci sarà maggiore potenza elettrica e combustibili sostenibili al 100%". Secondo alcuni rumor, proprio l'Audi potrebbe diventare presto un nuovo partner della Sauber. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 26-Ago-22 14:46