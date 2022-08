Volley: Nazionale donne. 3-0 alla Bulgaria nel primo test a Cavalese

Egonu realizza 19 punti, domenica seconda amichevole tra le due squadre CAVALESE (ITALPRESS) – Alla prima uscita ufficiale dopo la vittoria nella Volleyball Nations League, le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto in amichevole a Cavalese la Bulgaria 3-0 (25-21, 25-22, 25-15). Il test-match, disputatosi in Val di Fiemme presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz, ha visto la nazionale italiana dover lottare soprattutto nei primi due set, riuscendo però ad aver la meglio sulle avversarie. Nel terzo Egonu (19 punti, top-scorer) e compagne hanno comandato il gioco e si sono imposte senza problemi. Italia e Bulgaria disputeranno un altro test-match, sempre a Cavalese, domenica 28 agosto (ore 18), mentre domani le due squadre sosterranno un allenamento congiunto con ingresso libero per il pubblico (ore 18). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Ago-22 20:17