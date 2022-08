Barak “La Fiorentina mi ha voluto tantissimo, lotterò per Commisso”

L'ex centrocampista del Verona: "Sono molto felice, voglio dare il massimo" FIRENZE (ITALPRESS) – "Voglio dare il massimo e raggiungere il miglior risultato possibile con questa squadra. Ho sensazioni molto positive, ho trovato un clima ottimo e sono molto felice di essere arrivato qui". Lo ha detto al sito ufficiale viola il neo centrocampista gigliato Antonin Barak. "Ho scelto la Fiorentina perché il club viola mi ha voluto tantissimo, ho sentito una grande stima a partire dal direttore sportivo Pradè, ho avuto belle sensazioni, ed ho capito che venendo qui potrebbe essere un bello step per la mia carriera – ha aggiunto il centrocampista della nazionale ceca, ex Udinese, Lecce e Verona – Prima di arrivare ho sentito Saponara ma conosco anche Mandragora e Benassi. Saponara mi ha parlato molto bene della città, della gente, della tifoseria e del calcio che vuole fare mister Italiano, tutte cose positive. Ho conosciuto ad Udine anche il direttore sportivo Pradè: le persone si vedono nella difficoltà e lui mi ha sempre aiutato nei periodi non facili, è sempre stato al mio fianco, mi ha dato forza ed ho un ottimo rapporto con lui". Barak si è detto contento anche di tornare a giocare da interno di centrocampo nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano. "Molte persone non pensano che sia così ed invece io sono piu' mezz'ala che trequartista – ha spiegato il classe 1994 – Le mie caratteristiche penso siano buone per il calcio della Fiorentina e lo voglio dimostrare sul campo. Il 4-3-3 è il sistema per me piu' bello in cui giocare". Dettosi felice per la qualificazione dei suoi nuovi compagni di squadra per il girone di Conference League, ed annunciato che sceglierà come sua futura molto probabilmente un luogo vicino a dove sta sorgendo il futuro centro sportivo gigliato, nel Comune di Bagno a Ripoli (Fi), Barak ha concluso: "Il mio obiettivo è che la Fiorentina confermi quanto fatto l'anno scorso e fare ancora meglio a partire dall'Europa. Qui c'è uno stadio caldo, non vedo l'ora che arrivi la domenica. E' stata una bella emozione conoscere il presidente Commisso, spero che sia contento che sia arrivato qua, in campo voglio lottare anche per lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 27-Ago-22 10:46