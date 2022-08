Calcio: Empoli. Zanetti “Cerchiamo sempre risultato, a Lecce difficile”

"Ci sono degli aspetti, come quello realizzativo, da migliorare" EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli si prepara allo scontro diretto con il Lecce e mister Paolo Zanetti suona la carica in vista del match del Via del Mare. "Il risultato conta sempre – spiega Zanetti -. Non esiste una gara dove il risultato non conta e noi lavoriamo per raggiungerlo. Normale che dobbiamo guardare anche altro, in primis a dare continuità di prestazione. Le prestazioni ci sono state, vogliamo migliorare quegli aspetti che ancora non sono ottimali". Il tecnico prova a spiegare anche quali possono essere le insidie del match. "Le insidie quando giochi in Serie A ci sono in ogni partita. Il Lecce è una squadra in salute, è ben organizzata, pressa, rende la partita difficile. In uno stadio come il Via del Mare ci vogliono le cosiddette "palle" per andare a fare la partita. Le statistiche? Non hanno senso dopo così poche gare – spiega ancora Zanetti -. Abbiamo fatto due partite diverse: nell'ultima è stato difficile tirare in porta per via dell'inferiorità numerica. Ogni gara ha storia a sé, poi come si interpreta la gara dipende dalla tattica e dal coraggio che mettono in campo i giocatori. Il nostro percorso è appena iniziato – aggiunge il tecnico azzurro – abbiamo situazioni di mercato in ballo e potrebbero anche entrare un giocatore per reparto. Ci sono degli aspetti, come quello realizzativo, da migliorare. Abbiamo creato tanto e per questo non sono preoccupato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/gm/red 27-Ago-22 13:27