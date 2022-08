Calcio: Fiorentina. Italiano “Napoli straripante, serve spirito Twente”

"Kvaratskhelia ha colpi da campione, complimenti al Napoli perche' è un pezzo di valore". FIRENZE (ITALPRESS) – "Il Napoli è come l'anno scorso, straripante, in grandissima condizione, squadra big in Italia, lo sta confermando, ha tutti giocatori top, avremo di fronte un avversario difficile, sarà una gara complicata, servirà lo stesso spirito battagliero avuto contro il Twente. Kvaratskhelia? Ha colpi da campione, complimenti al Napoli perche' è un pezzo di valore". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di campionato fra Fiorentina e Napoli in programma domani sera al Franchi. Italiano ha fatto sapere che non saranno a disposizione Duncan e Nico Gonzalez infortunati. "Barak a parer mio è un grandissimo innesto per esperienza, qualita', fisicita', gioca da tanti anni in Italia e questo è un grande vantaggio per inserirlo velocemente -ha aggiunto Italiano-. E' uno di grande personalità e penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo acquisto. Ieri ha fatto l'unico allenamento vero, oggi la rifinitura coi compagni, e' pronto ed e' qui perche' ha la stima di tutti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 27-Ago-22 13:10