Calcio: Giampaolo “Con la Salernitana gara tosta, che vale doppio”

Il tecnico della Samp: "La partita contro la Juve ci ha dato buona energia". GENOVA (ITALPRESS) – "Contro la Juventus abbiamo portato a casa un pareggio che ci ha dato buona energia". Lo ha affermato, alla vigilia del match di campionato contro la Salernitana, in scena alle 18.30 allo stadio "Arechi", il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo. "Arriviamo da due buone prestazioni, contro due squadre difficili da affrontare. Sono state spese moltissime energie fisiche e mentali per affrontare queste prime partite, ora dovremo gestirle al meglio in vista delle prossime tre, che si giocheranno nel giro di una settimana", ha aggiunto Giampaolo, parlando delle prime due sfide, giocate in casa contro Atalanta e Juve, e pensando già a quelle contro Salernitana, Lazio (in casa mercoledì) e Verona (al Bentegodi domenica. "Siamo però concentrati sulla sfida di domani, che sarà il primo scontro diretto della stagione. La posta in palio vale doppio", ha continuato l'allenatore della Samp. "Dovremo giocare la gara di Salerno con grande accortezza. Sarà una partita sporca, cattiva e tosta. Dovremo lavorare bene: rappresenta un test importante per misurare il nostro reale valore", ha puntualizzato Giampaolo. Chiusura sul mercato. "Non mi risulta che sia ufficiale l'arrivo di Harry Winks. Domani il nostro Winks è la Salernitana", ha concluso il tecnico della Sampdoria, sviando le domande sul probabile acquisto del centrocampista inglese di origini spagnole, attualmente in forza al Tottenham. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 27-Ago-22 15:29