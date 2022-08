Calcio: MLS. Pesante sconfitta per il Los Angeles di Chiellini

Californiani battuti 4-1 nel big match con Austin, l'ex juventino entra al 60' ROMA (ITALPRESS) – Pesante sconfitta per il Los Angeles FC nel big match del Gruppo Ovest di Major Soccer League. I californiani, saldamente in testa alla classifica, escono sconfitti per 4-1 sul campo di Austin, seconda della classe e ora a -6 dalla capolista (57 contro 51 punti). I padroni di casa vanno all'intervallo sull'1-0 grazie ad una rete di Fagundez al 32'; nella ripresa, Austin dilaga con una doppietta di Urruti (47' e 51') ed un gol di Driussi (59'). L'ex juventino Giorgio Chiellini subentra al 60' a Murillo tra i californiani, che riducono le distanze al 61' con Arango. Nell'altro match di MLS giocato nella notte italiano, successo dei Portland Timbers sui Seattle Sounders per 2-1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Ago-22 09:24