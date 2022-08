Calciomercato: MLS. Ex viola Tello ingaggiato da Los Angels

L'attaccante spagnolo, in scadenza con il Betis, raggiunge Chiellini e Bale LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Los Angeles FC ha ingaggiato il 31enne attaccante spagnolo Cristian Tello sino alla fine della stagione, con un'opzione per altre due stagioni. Ad annunciarlo la stessa franchigia californiana della Major League Soccer. Tello prenderà il posto di un giocatore straniero lasciato libero dall'attaccante uruguaiano Brian Rodriguez, appena sbarcato Club America nella massima serie messicana. Tello, che si unisce così ad altri nomi altisonanti come Gareth Bale, Giorgio Chiellini e Denis Bouanga, era in scadenza con il Betis Sevilla, dove ha trascorso le ultime cinque stagioni dopo le esperienze con Porto e Fiorentina. La sua firma coincide con la più pesante delle sei sconfitte subite in questa stagione dal Los Angeles, battuto seccamente (4-1) in Texas da Austin, che nella classifica del Gruppo Ovest ha ora sei punti di ritardo dai leader californiani. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Ago-22 12:06