Ciclismo: Vuelta2022. Vine vince anche 8^ tappa, Evenepoel rimane leader

Domani la nona tappa, da Villaviciosa a Les Praeres Nava di 171.4 km. COLLAU FANCUAYA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jay Vine ha vinto anche l'ottava tappa della Vuelta 2022 con partenza a La Pola Llaviana e arrivo a Colláu Fancuaya Yernes y Tameza per un totale di 153.4 km. L'australiano dell'Alpecin-Deceuninck, che si era imposto anche sull'arrivo della sesta frazione, trionfa sul traguardo posto in salita davanti allo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates) e all'estone Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert). La maglia rossa rimane sulle spalle di Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) che vince la volata per il quinto posto, precedendo Enric Mas (Movistar) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), distante oltre un minuto dalla vetta. Domani in programma la nona tappa della Vuelta, da Villaviciosa a Les Praeres Nava di 171.4 km. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Ago-22 18:11