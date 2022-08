Nicola “Abbiamo le idee chiare, contro la Samp saremo ambiziosi”

Il tecnico della Salernitana cerca la prima vittoria: "Dia giocherà titolare" SALERNO (ITALPRESS) – Davide Nicola sfoglia la margherita per il play da schierare contro la Sampdoria. Un dubbio che si accoppia con l'impossibilità di servirsi di Ribery (non è tra i convocati) mentre sembra essere scoccata l'ora del senegalese Dia dal 1' di gioco. "Sarà uno tra Vilhena, Maggiore e Kastanos, ci soddisfa ogni soluzione per diverse caratteristiche, per domani ho già certezza di chi ricoprirà il ruolo ma non lo dico – afferma il tecnico della Salernitana nella conferenza stampa della vigilia – Abbiamo le idee chiare, in questi giorni abbiamo lavorato molto sul play, è stata una settimana produttiva e ci siamo divertiti, ho visto i ragazzi applicarsi e iniziare ad avere sinergie e movimenti più fluidi. La rifinitura è stata importante, di ritmo, i ragazzi mi stanno piacendo, il lavoro ci dà certezze e convinzioni. Da quando ci sarà la sosta potremo lavorare in modo più incisivo, fino alla partita col Lecce riusciremo ad acquisire più certezze. L'attacco? Dia giocherà titolare". Alla terza giornata cercando subito il primo successo stagionale. Ma c'è la Samp con Nicola che cerca di sorprendere gli avversari guidati da un tecnico che stima. "La Sampdoria per caratteristiche attua un modulo diverso rispetto all'Udinese. – afferma il mister granata – Palleggia molto, lavora con una linea di reparto, ha interpretazione univoca su palla scoperta o coperta. Si tratta di una squadra abile a tenere le linee corte, aggredisce e ha timing di aggressione organizzato. Nella filosofia di Giampaolo, che stimo, c'è un gioco corale e geometrico. Ultimamente attua un 4-1-4-1 in fase di non possesso, in cui possono decidere di poter pressare con una mezzala o con un'ala, dando il via alle scalate per opporsi agli avversari. I centravanti hanno abilità nello smarcamento fuori linea, attaccano lo spazio; l'arrivo di Djuricic ha dato imprevedibilità in più, hanno esterni fisici. Ci attende una partita in cui dovremo essere ambiziosi – termina Nicola – Quando i doriani riescono a distendersi col palleggio dobbiamo controllare l'ampiezza e aggredire anche sulla costruzione del loro portiere". – Foto Image – (ITALPRESS). aro/mc/red 27-Ago-22 13:25