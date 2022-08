Tutto facile per le azzurre del ct Silipo nell'esordio a Spalato SPALATO (CROAZIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per la Nazionale femminile di pallanuoto nell'esordio agli Europei. Nel primo match a Spalato, il Setterosa del ct Silipo ha travolto la Slovacchia per 26-1. I parziali: 6-1, 8-0, 4-0, 8-0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Ago-22 14:37