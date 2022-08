Rugby: Championship. Argentina e Australia al comando dopo 3 giornate

I Pumas battono 25-18 gli All Blacks a domicilio, i Wallabies superano 25-17 il Sudafrica ROMA (ITALPRESS) – Argentina e Australia al comando del Championship dopo la terza giornata. Seconda, storica vittoria nel torneo per i Pumas, che all'Orangetheory Stadium di Christchurch superano la Nuova Zelanda per 25-18 con la precisione al calcio di Boffelli, autore di 20 punti (6 punizioni più la trasformazione della meta di Gonzalez). Affermazione casalinga per i Wallabies, che sul prato dell'Adelaide Oval si impongono sul Sudafrica per 25-17 con due mete di Mcreight. Questa la classifica: Argentina e Australia 9 punti, Nuova Zelanda 5, Australia 4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Ago-22 11:52