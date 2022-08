Tennis: Torneo Winston-Salem. Finale tra Mannarino e Djere

Il francese elimina van de Zandschulp, il serbo piega Huesler ROMA (ITALPRESS) – Saranno il francese il francese Adrian Mannarino e il serbo Laslo Djere a disputare la finale del "Winston-Salem Open", Atp 250 (montepremi 731.935 dollari) in corso sul cemento della città del Nord Carolina (Usa). Nelle semifinali, Mannarino ha superato l'olandese Botic van de Zandschulp, testa di serie numero 2, per 6-0 6-4, mentre Djere ha piegato il qualificato svizzero Marc-Andrea Huesler per 7-6(3) 7-6(5). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Ago-22 08:56