Tennis: Us Open. Nadal “Triste il fatto che Djokovic non sia qui”

Anche Medvedev la pensa come lo spagnolo: "Un peccato l'assenza di Nole". NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Sapevamo da tempo che Djokovic non avrebbe potuto giocare questo torneo, a meno che le cose non fossero cambiate negli ultimi giorni. Dal mio punto di vista, è triste che Nole non sia qui". Così Rafael Nadal, da New York, alla vigilia degli Us Open, a proposito dell'assenza del serbo nel Major di New York. "E' un peccato che i migliori non possano giocare un torneo per infortunio o per altri motivi. In questo caso, il fatto che uno dei migliori della storia non ci sia è una grande perdita. È dura per tutti: per il torneo, per i tifosi e anche per noi tennisti, perché vogliamo il miglior tabellone possibile, con tutti i rivali in campo", ha continuato lo spagnolo. "D'altra parte, come ho già detto altre volte, lo sport è molto più grande di qualsiasi giocatore. Anche io, causa infortuni, ho perso diversi tornei. Sono due anni che non vengo qui. Il torneo continua comunque e il mondo continua a girare. Tutto continuerà anche dopo di me, Nole o Roger. Ogni anno ci sarà un campione diverso", ha detto ancora Nadal. Sulla stessa lunghezza d'onda il campione in carica degli Us Open, Daniil Medvedev. "Vorrei che Nole Djokovic fosse qui a giocare. Non ha giocato molti tornei quest'anno: ha partecipato a Wimbledon e l'ha vinto. È un campione. La rivalità con Nadal, in un certo senso, si sta scaldando: 22 titoli Slam a 21, è una questione di numeri. È un peccato che non sia qui", ha dichiarato da Flushing Meadows il russo, attuale numero uno del mondo. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 27-Ago-22 16:42