Calcio: Juve. Milik “Peccato non aver vinto ma esordio grande emozione”

"Atteggiamento giusto", scrive Bonucci. Cuadrado "Meritavamo di vincere" ROMA (ITALPRESS) – "Peccato non aver vinto ma esordire in questo stadio è stata una grande emozione". Arkadiusz Milik commenta così su Instagram il suo debutto di ieri sera con la maglia della Juventus, un 1-1 allo Stadium contro la Roma che non lascia soddisfatti i bianconeri. "Meritavamo di vincere ma con questo spirito otterremo sicuramente risultati migliori", scrive sempre sui social l'esterno colombiano Juan Cuadrado. "L'atteggiamento giusto. Questo è quello che dobbiamo mettere in campo sempre. Tutti insieme", sottolinea capitan Leonardo Bonucci. Mattia De Sciglio è categorico: "Dispiace chiudere una serata così senza una vittoria". Infine il polacco Tomasz Szczesny, al rientro tra i pali proprio contro la sua ex squadra: "C'è ancora del lavoro da fare, ma e' stato un buon ritorno in campo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Ago-22 12:46