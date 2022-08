Calcio: Roma. Dybala “Punto importante in uno stadio difficile”

Il neo attaccante giallorosso soddisfatto, Abraham "Non ci arrendiamo mai" ROMA (ITALPRESS) – "Un punto importante in uno stadio difficile. Daje Roma". Così Paulo Dybala commenta su Instagram il pareggio per 1-1 ottenuto ieri dalla Roma allo Stadium contro la Juventus. L'attaccante argentino, grande ex della partita, ha servito l'assist acrobatico per il pari firmato di testa nella ripresa da Tammy Abraham. "Non ci arrendiamo mai! Preso un buon punto", scrive su Instagram proprio l'attaccante inglese, che ringrazia il suo neo compagno di reparto per la sua prima rete stagionale. "Questo gruppo non molla mai", evidenzia sempre sui social il centrale Gianluca Mancini. "Un punto importante", gli fa eco l'esterno Leonardo Spinazzola. "Bravi a riprendere la partita", osserva l'altro difensore Marash Kumbulla. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Ago-22 12:42