Calciomercato: anche il Bournemouth sulle tracce dell’azzurro Gnonto

L'attaccante dello Zurigo, lanciato da Mancini in Nazionale, è seguito dal Leeds LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si inserisce anche il Bournemouth tra i club della Premier League che sono interessati a Wilfried Gnonto. Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito Football Insider, l'attaccante classe 2003 in forza allo Zurigo sarebbe infatti adesso seguito non solo dal Leeds United, ma pure dalla neopromossa società inglese, reduce ieri da una pesante sconfitta di 9-0 sul terreno del Liverpool. Il giocatore cresciuto nell'Inter e lanciato dal ct Mancini in Nazionale, in scadenza di contratto, sembrava destinato proprio al Leeds United, che aveva però offerto allo Zurigo solo 4 milioni di sterline, contro i 7 milioni richiesti dal club svizzero. Il Bournemouth si sarebbe allora inserito nella trattativa. Il direttore tecnico del club, Richard Hughes, ha voluto seguire di persona Gnonto nella gara di Europa League di giovedi scorso che ha visto lo Zurigo imporsi per 1-0 sul terreno degli scozzesi dell'Hearts, a conferma dell'interesse del Bournemouth. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). arm/mc/red 28-Ago-22 10:14