Calciomercato: ManUtd. Stampa, Antony in arrivo per 100 milioni

L'attaccante brasiliano sta per lasciare l'Ajax: oggi non ha giocato. AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Secondo "De Telegraaf" adesso è tutto fatto: Antony, attaccante brasiliano, 22enne, passerà dall'Ajax al Manchester United per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. I lancieri avevano detto di no all'offerta del club inglese, pari a circa 90 milioni. Ieri poi è arrivato il rilancio dello United e oggi i "Lancieri" hanno rinunciato al talento sudamericano nel match di Eredivisie contro l'Utrecht (vinto per 2-0). Antony aveva espresso chiaramente, nelle ultime 48 ore, la sua volontà di lasciare l'Ajax e di andare ai Red Devils: adesso sembra che il brasiliano sia stato accontentato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 28-Ago-22 15:44