Calciomercato: Valencia. Gattuso ottimista “Credo che Cavani arriverà”

Anche la Real Sociedad è sulle tracce dell'attaccante uruguaiano. VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rino Gattuso e il "suo" Valencia aspettano a braccia aperte Edinson Cavani. L'allenatore italiano, nel corso della conferenza stampa della vigilia (domani il Valencia sfida in Liga l'Atletico Madrid, alle 22), si è detto ottimista a proposito della trattativa in corso con l'attaccante ex Napoli, Palermo, Psg e Manchester United, al momento svincolato. "Stiamo dialogando, abbiamo la possibilità di prenderlo. Penso che Cavani sarà un nostro giocatore. Parliamo di un campione: Edinson ha 35 anni, è vero, ma ha una mentalità incredibile", ha detto Gattuso. Intanto, un altro club della Liga "minaccia" l'affare: anche la Real Sociedad si è iscritta nelle ultime ore alla corsa per ingaggiare l'uruguaiano. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 28-Ago-22 15:56