Calciomercato: West Ham. Tutto fatto per ingaggio ex milanista Paqueta

Il centrocampista offensivo brasiliano sbarca a Londra dopo l'esperienza a Lione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il West Ham sta per concludere un contratto da 36,5 milioni di sterline (oltre 43 milioni di euro) per il centrocampista offensivo brasiliano Lucas Paqueta. Il 25enne dovrebbe sottoporsi alle visite mediche oggi prima di completare il passaggio dal club francese del Lione. L'accordo per Paqueta include anche potenziali 14,4 milioni di sterline in bonus che, se attivati, trasformerebbero il trasferimento in un record per gli Hammers. Paqueta, che firmerà un contratto quinquennale, è arrivato al Lione per 20 milioni di euro dal Milan nel 2020. Dovrebbe far parte della rosa brasiliana per la Coppa del Mondo di quest'anno. Paqueta ha segnato nove gol e fornito sei assist in 35 presenze in Ligue 1 la scorsa stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Ago-22 12:22