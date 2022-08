Ciclismo: Vuelta2022. 9^ tappa a Meintjes, Evenepoel resta leader

Domani secondo riposo, si torna a correre martedì con una crono di 30.9 km. LES PRAERES (SPAGNA) (ITALPRESS) – Louis Meintjes ha vinto la nona tappa della Vuelta 2022 con partenza a Villaviciosa e arrivo a Les Praeres per un totale di 171.4 km. Il sudafricano del team Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux si è imposto in solitaria nell'ultima durissima salita di giornata. A completare il podio ci sono due italiani: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) ed Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). Segue il leader della classifica generale, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) che consolida la maglia rossa staccando ulteriormente Mas e Roglic, arrivati in ritardo. Domani secondo giorno di riposo, si torna in strada martedì per la decima frazione, la cronometro Elche-Alicante di 30.9 km. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/gm/red 28-Ago-22 17:36